Les Journées de l’EAZA Mulhouse

Mulhouse

Les Journées de l’EAZA

11 avenue de la 1ère Division Blindée Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

À l’occasion des Journées de l’EAZA, le Parc Zoologique & Botanique de Mulhouse vous invite à explorer l’univers fascinant des zones humides. Souvent méconnus, ces milieux naturels abritent pourtant une biodiversité exceptionnelle et jouent un rôle essentiel dans l’équilibre de notre environnement. Pendant plusieurs jours, petits et grands pourront participer à des animations, rencontrer des spécialistes de la nature, découvrir des espèces emblématiques et mieux comprendre les enjeux liés à la préservation de ces écosystèmes fragiles. Une immersion ludique et enrichissante au cœur de la nature.

Programme quotidien

• Carnet de jeu thématique à récupérer à l’entrée pour découvrir le parc autrement et relever différents défis tout au long de la visite.

• Exposition photographique et découverte des libellules avec Buhl Environnement.

• Exposition consacrée à la Réserve naturelle de l’Île du Rhinau et rencontre avec les hérons en compagnie de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO).

• Balades contées pour petits et grands avec Hélène Lamoine.

• Jeu de plateau géant Dans la peau d’une tortue des marais pour découvrir la vie de la cistude d’Europe.

• Stand dédié aux flamants rouges pour mieux connaître ces oiseaux fascinants et leurs étonnants comportements.

Samedi

• Animation Drôle de tapir malais avec le Professeur Pozzolino d’Eurêka Animation.

• Découverte du crapaud vert avec l’association Bufo.

• Ateliers créatifs proposés par les Ateliers Pédagogiques d’Arts Plastiques de la Ville de Mulhouse.

Dimanche

• Animation Drôle de tapir malais avec le Professeur Pozzolino d’Eurêka Animation.

• Découverte du crapaud vert avec l’association Bufo.

• Ateliers créatifs proposés par les Ateliers Pédagogiques d’Arts Plastiques de la Ville de Mulhouse.

Lundi

• Animation Drôle de tapir malais avec le Professeur Pozzolino d’Eurêka Animation.

• Découverte du saumon atlantique avec la Petite Camargue Alsacienne et présentation des actions de réintroduction menées en Alsace.

• Ateliers créatifs accessibles à tous avec Lili Térana et Léa Schrot.

Mardi

• Ateliers créatifs accessibles à tous avec Lili Térana et Léa Schrot. .

11 avenue de la 1ère Division Blindée Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 65 65 zoo.accueil@m2a.fr

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English :

L’événement Les Journées de l’EAZA Mulhouse a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace