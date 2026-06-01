Mulhouse

Fan zone Coupe du monde de footbaill

45 boulevard Stoessel Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-16 22:00:00

fin : 2026-07-09 23:30:00

Date(s) :

2026-06-16 2026-06-22 2026-06-26 2026-06-30 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-19

Vibrez au rythme de la Coupe du Monde de football dans la toute première fan zone de Mulhouse ! Installée au Stade de l’Ill, elle vous offre un cadre convivial pour suivre les plus grands matchs de la compétition et encourager l’Équipe de France dans sa quête de victoire.

Entre amis, en famille ou entre passionnés de football, profitez de l’ambiance unique des retransmissions sur écran géant. Buvettes et petite restauration seront également proposées sur place pour partager pleinement chaque moment de suspense, de joie et d’émotion. Un rendez-vous incontournable pour vivre la Coupe du Monde comme au stade.

Billetterie gratuite et obligatoire en ligne 0 .

45 boulevard Stoessel Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 32 58 58

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English :

L’événement Fan zone Coupe du monde de footbaill Mulhouse a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace