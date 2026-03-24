Les Jeudis du Parc Salvator Mulhouse

Les Jeudis du Parc Salvator

Parc Salvator Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-02 18:00:00

fin : 2026-07-16 23:00:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06

Chaque été, le parc Salvator prend des airs de fête pour vous accueillir. De 18h à 21h, faites un mölkky entre amis, profitez d’une ambiance musicale, buvez un verre et mangez un morceau. A partir de 19h30, assistez à un concert de musique tsapiky malgache de la compagnie Mitsaitsaiky puis, à la tombée de la nuit, à la projection plein air du film L’île rouge de Robin Campillo. Risque d’annulation en cas de fortes intempéries.

Chaque été, le parc Salvator prend des airs de fête pour vous accueillir. Chacun y trouve son bonheur entre pique-nique et restauration, prestations musicales pointues ou folkloriques, cinéma populaire ou cinéma d’art et essai …La programmation éclectique invite chaque jeudi à découvrir une nouvelle sensibilité, une nouvelle culture … à voyager et à partager ! Ces soirées sont en plein air et risquent d’être annulées en cas de fortes intempéries. De 18h à 21h, faites un molkky entre amis, profitez d’une ambiance musicale, buvez un verre et mangez un morceau. A partir de 19h30, assistez à un concert ou un spectacle et à une séance de cinéma en plein air.

Programme

– 3 juillet concert The Hook Film Thelma et Louise

– 10 juillet (changement de lieu Promenade des 4 saisons) théâtre de rue et cirque Cie Les Enfants Taureaux et Cie 15feet6 Film Lina veut du poulet !

– 17 juillet théâtre d’objet Cie Théâtre du vide poche Film Le règne animal

– 24 juillet danse Cie Estro Film Astérix et Obélix mission Cléopâtre

– 31 juillet théâtre de rue Cie Immo Film Barbara

– 7 août concert Cie Mitsaitsaiky Film L’île rouge 0 .

Parc Salvator Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 77 50 developpementculturel@mulhouse.fr

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English :

Every summer, Parc Salvator takes on a festive air to welcome you. From 6pm to 9pm, play mölkky with friends, enjoy the music, have a drink and a bite to eat. From 7.30pm, enjoy a concert of Malagasy tsapiky music by the Mitsaitsaiky company, followed by an open-air screening of Robin Campillo’s film L’île rouge . Subject to cancellation in case of bad weather.

L’événement Les Jeudis du Parc Salvator Mulhouse a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace