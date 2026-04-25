Mulhouse

Exposition Persistances Hassan Darsi

16 rue de la Fonderie Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-12 14:00:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Plongez dans Persistances , une exposition qui vous invite à entrer dans l’univers singulier d’Hassan Darsi, figure incontournable de l’art contemporain marocain, présentée pour la première fois en France. Pensée comme un parcours sensible, elle fait dialoguer ses œuvres entre La Kunsthalle Mulhouse et le FRAC Champagne-Ardenne, deux lieux qui se répondent avec complicité.

À Mulhouse, le regard se pose sur des projets ancrés dans la ville de Casablanca, comme celui du Square d’en bas . Vous y découvrez une approche profondément liée au réel, où l’art se nourrit des dynamiques urbaines et des histoires qui les traversent. Au FRAC Champagne-Ardenne, l’expérience change de rythme une traversée presque immersive vous mène vers des œuvres qui dévoilent les multiples chemins empruntés par l’artiste, entre intuition, expérimentation et mémoire.

Au fil de votre visite, laissez-vous porter par une exploration où les formes et les médiums se renouvellent sans cesse. Hassan Darsi interroge le présent, fait affleurer les échos du passé et révèle les traces visibles ou invisibles qui façonnent le monde. Son travail se suggère autant qu’il se dévoile il se ressent, se devine, et continue de résonner bien au-delà des œuvres. .

16 rue de la Fonderie Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 66 47 kunsthalle@mulhouse.fr

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English :

L’événement Exposition Persistances Hassan Darsi Mulhouse a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace