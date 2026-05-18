Mulhouse

Conférence Les fouilles archéologiques de 1991 sur la place de la Réunion

place de la Réunion Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-12 20:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Venez découvrir les résultats des fouilles réalisées en 1991 sur la place de la Réunion et leurs apports à la connaissance historique de Mulhouse.

Conférence par les co-auteurs de l’ouvrage Le passé est dans la place l’histoire de Mulhouse revisitée par l’archéologie en cœur de ville , Phillipe Kuchler et Bernard Jacqué.

Réservation conseillée par mail ou téléphone. 0 .

place de la Réunion Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 78 17 accueil.musees@mulhouse-alsace.fr

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English :

L’événement Conférence Les fouilles archéologiques de 1991 sur la place de la Réunion Mulhouse a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace