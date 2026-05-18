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Conférence Les fouilles archéologiques de 1991 sur la place de la Réunion Mulhouse

Conférence Les fouilles archéologiques de 1991 sur la place de la Réunion Mulhouse vendredi 12 juin 2026.

Adresse : place de la Réunion

Ville : 68100 Mulhouse

Département : Haut-Rhin

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0

Mulhouse

Conférence Les fouilles archéologiques de 1991 sur la place de la Réunion

place de la Réunion Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12 20:00:00

Date(s) :
2026-06-12

Venez découvrir les résultats des fouilles réalisées en 1991 sur la place de la Réunion et leurs apports à la connaissance historique de Mulhouse.

Conférence par les co-auteurs de l’ouvrage Le passé est dans la place l’histoire de Mulhouse revisitée par l’archéologie en cœur de ville , Phillipe Kuchler et Bernard Jacqué.

Réservation conseillée par mail ou téléphone. 0  .

place de la Réunion Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 78 17  accueil.musees@mulhouse-alsace.fr

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English :

L’événement Conférence Les fouilles archéologiques de 1991 sur la place de la Réunion Mulhouse a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace

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