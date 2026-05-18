Conférence Les fouilles archéologiques de 1991 sur la place de la Réunion Mulhouse
Conférence Les fouilles archéologiques de 1991 sur la place de la Réunion Mulhouse vendredi 12 juin 2026.
Mulhouse
Conférence Les fouilles archéologiques de 1991 sur la place de la Réunion
place de la Réunion Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12 20:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Venez découvrir les résultats des fouilles réalisées en 1991 sur la place de la Réunion et leurs apports à la connaissance historique de Mulhouse.
Conférence par les co-auteurs de l’ouvrage Le passé est dans la place l’histoire de Mulhouse revisitée par l’archéologie en cœur de ville , Phillipe Kuchler et Bernard Jacqué.
Réservation conseillée par mail ou téléphone. 0 .
place de la Réunion Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 78 17 accueil.musees@mulhouse-alsace.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Conférence Les fouilles archéologiques de 1991 sur la place de la Réunion Mulhouse a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
À voir aussi à Mulhouse (Haut-Rhin)
- Visite guidée Sur les pas d’Alfred Dreyfus Mulhouse 18 mai 2026
- Pint of Science Mulhouse Mulhouse 18 mai 2026
- HIP HOP MOMO NOUMATROUFF Mulhouse 22 mai 2026
- Concert symphonique, Impressions françaises Mulhouse 22 mai 2026
- Festival Chipo’zik Mulhouse 23 mai 2026