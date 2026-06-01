Conférence « Les fouilles archéologiques de 1991 sur la place de la Réunion : quand l’archéologie revisite l’histoire de Mulhouse », Musée historique, Mulhouse
Conférence « Les fouilles archéologiques de 1991 sur la place de la Réunion : quand l’archéologie revisite l’histoire de Mulhouse », Musée historique, Mulhouse vendredi 12 juin 2026.
Conférence « Les fouilles archéologiques de 1991 sur la place de la Réunion : quand l’archéologie revisite l’histoire de Mulhouse » Vendredi 12 juin, 18h00 Musée historique Haut-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T18:00:00+02:00 – 2026-06-12T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-12T18:00:00+02:00 – 2026-06-12T20:00:00+02:00
Venez découvrir les résultats des fouilles réalisées en 1991 sur la place de la Réunion et leurs apports à la connaissance historique de Mulhouse.
Conférence par les co-auteurs de l’ouvrage « Le passé est dans la place : l’histoire de Mulhouse revisitée par l’archéologie en cœur de ville », Phillipe Kuchler et Bernard Jacqué
Musée historique Place de la Réunion, 68100 Mulhouse, France Mulhouse 68100 Rebberg Haut-Rhin Grand Est 0389337817 https://historique.musees-mulhouse.fr https://www.instagram.com/museehistoriquemulhouse/
Venez découvrir les résultats des fouilles réalisées en 1991 sur la place de la Réunion et leurs apports à la connaissance historique de Mulhouse.
© Rollins Guild
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