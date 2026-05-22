Mulhouse

Méli-Mélo un Voyage entre Epoques et Styles

9 rue des Pins Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07 16:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Bienvenue à Méli-Mélo, une parenthèse musicale audacieuse où les frontières temporelles s’effacent pour laisser place à l’émotion pure. Nous vous invitons à une déambulation sonore inédite, faisant dialoguer la rigueur majestueuse des grands maîtres classiques avec l’énergie vibrante des compositions modernes.

De la précision d’une œuvre de la Renaissance aux textures audacieuses du XXIème siècle, ce programme a été pensé comme un puzzle de contrastes là où le passé inspire, le présent bouscule et surprend. Que vous soyez mélomane averti ou simple curieux, laissez-vous porter par ce “méli-mélo” de timbres et de rythmes. Entre héritage et innovation, préparez-vous à une expérience symphonique riche en couleurs, prouvant que la musique, peu importe son âge, parle un langage universel. 0 .

9 rue des Pins Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 6 86 87 77 26

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English :

L’événement Méli-Mélo un Voyage entre Epoques et Styles Mulhouse a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace