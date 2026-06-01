Exposition « Persistances » – Hassan Darsi, La Kunsthalle Mulhouse, Mulhouse

Exposition « Persistances » – Hassan Darsi 11 juin – 25 octobre La Kunsthalle Mulhouse Haut-Rhin

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T18:00:00+02:00 – 2026-06-11T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-25T14:00:00+01:00 – 2026-10-25T18:00:00+01:00

Pensée par un trio de commissaires, l’exposition « Persistances » tisse un fil sensible entre les différents travaux de l’artiste et se déploie dans un dialogue complémentaire et complice au sein de La Kunsthalle Mulhouse et du FRAC Champagne-Ardenne.

À La Kunsthalle Mulhouse, l’exposition part des projets consacrés à l’urbanisme casablancais, notamment celui du « Square d’en bas », pour mettre en lumière la manière dont l’artiste inscrit son travail dans des réalités concrètes. Au FRAC Champagne-Ardenne, l’exposition s’ouvre sur une étendue à la fois sublime et inquiétante que l’on traverse pour découvrir un ensemble d’œuvres révélatrices d’une démarche et de processus qui empruntent différents chemins.

Dans une exploration de formes et de médiums sans cesse renouvelée, Hassan Darsi questionne le présent qu’il traverse et habite, les réminiscences du passé, les traces et « architectures » visibles ou invisibles du monde. De résonances en persistances, son propos se lit en creux, se devine sous la surface et se diffuse, par réverbération.

Commissariat : Florence Renault-Darsi, Bérénice Saliou, Sandrine Wymann

Exposition conjointe et simultanée avec le FRAC Champagne-Ardenne, dans le cadre de la Saison Méditerranée 2026.

Au FRAC Champagne-Ardenne > 29 mai au 25 octobre 2026.

À La Kunsthalle Mulhouse > 12 juin au 25 octobre 2026.

À propos de l’artiste

Le travail de Hassan Darsi est caractérisé par un positionnement critique et sociopolitique qui s’exprime notamment à travers la notion de projet, comme outil d’action privilégié. Ses œuvres utilisent différents médiums de création et s’inscrivent dans le champ artistique comme autant de déclencheurs de prises de conscience citoyennes. Il a fondé à Casablanca l’association La Source du lion avec laquelle son travail personnel entretient des résonances et des connivences étroites autour du concept de Passerelles artistiques et de projets participatifs. Ses œuvres font l’objet de plusieurs études et publications à travers le monde, elles sont présentes dans de nombreuses collections publiques et privées au Maroc et à l’étranger, dont : Beaubourg Paris, Musée d’art Contemporain de Anvers, Zorlu Center, Istanbul, FRAC Champagne-Ardenne… Il a été récompensé pour l’ensemble de son œuvre et de ses actions en tant qu’artiste par le prestigieux prix Prince Claus Impact Awards en 2022.

La Kunsthalle Mulhouse 16 rue de la Fonderie 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 69 77 66 47 »}, {« type »: « email », « value »: « kunsthalle@mulhouse.fr »}]

Persistances est la première exposition personnelle en France de l’artiste Hassan Darsi, figure majeure de l’art contemporain au Maroc.