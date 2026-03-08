Biennale de la photographie de Mulhouse Mulhouse

Biennale de la photographie de Mulhouse

La quatrième édition de la BPM-Biennale de la Photographie de Mulhouse rassemble les travaux d’une quarantaine d’artistes français et étrangers utilisant la photographie autour de la notion This Is the End . La BPM affirme la volonté de soutenir la photographie contemporaine à travers 15 lieux d’expositions dans 5 villes et communes.

SÉDIMENTATION(S)

À travers 12 expositions, la Biennale de la Photographie de Mulhouse 2026 présente les œuvres de plus de 50 artistes et celles d’étudiant·es des Écoles Supérieures d’Art du Grand Est.

Cette édition de la Biennale de la Photographie de Mulhouse invite à explorer des géographies terrestres et mentales, en s’appuyant sur des notions de sédimentation, de stratification, de matière-flux et de plasticité des mémoires collectives et individuelles.

La thématique est liée à la situation géographique de Mulhouse, ville du festival. Il y a 33 millions d’années, la plaine d’Alsace était un fond marin. Cette mer a déposé d’épaisses couches de calcaires et de marnes autour de Mulhouse. Cette action perpétuelle de flux et de sédiments combinés, cet organisme géologique vivant a marqué le territoire et ses habitant·es dans son expression topographique, en toile de fond de nombreuses vies. Ces phénomènes de sédimentation participent d’une histoire vivante, collective et culturelle. Les habitant·es les exploitent comme ressources minérales, pour créer leurs abris, mais aussi pour explorer leurs propres histoires et récits au fil des millénaires.

À l’instar de ces phénomènes de sédimentation, cette 7ème édition réunit des photographes qui explorent le passé, intéressé·es par les excavations géologiques tout autant que mémorielles. Miner, excaver, fouiller sont autant de méthodologies d’investigation, permettant l’exploration de la terre mais aussi de l’esprit. Les expositions entrelacent les narrations collectives et les interconnexions entre les histoires individuelles et collectives, humaines et non humaines. 0 .

4 place Guillaume Tell Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 78 11 biennale.photo.mulhouse@gmail.com

English :

The fourth edition of the BPM-Biennale de la Photographie de Mulhouse brings together the work of some forty French and foreign artists using photography around the notion This Is the End . The BPM affirms the will to support contemporary photography through 15 exhibition places in 5 cities and towns.

