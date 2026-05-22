Mulhouse

Let’s Move !

20 allée Nathan Katz Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-03 20:00:00

fin : 2026-06-03 21:15:00

Date(s) :

2026-06-03

Dans le cadre de la création participative Let’s Move !, imaginée par le chorégraphe Sylvain Groud et le Ballet du Nord, la scène devient un espace ouvert à toutes et tous.

Cette aventure autour des comédies musicales invite chacun à entrer dans la danse, simplement porté par le plaisir de la musique et des grands airs populaires. Pas besoin d’être danseur ou danseuse confirmé.e il suffit d’avoir envie de chanter, de bouger, et de partager un moment collectif hors du quotidien.

Au cœur du projet, les refrains cultes de Broadway et d’ailleurs deviennent le point de départ d’une expérience joyeuse et fédératrice, où amateur·rices et artistes se rejoignent pour créer ensemble une grande fresque vivante.

La Filature recherche entre 80 et 120 participant·es amateur·rices (à partir de 18 ans) pour rejoindre cette aventure scénique unique.

Une occasion rare de monter sur scène et de vivre de l’intérieur l’énergie d’un grand spectacle collectif.

Infos et inscriptions par mail. .

20 allée Nathan Katz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 36 28 28 laurence.rollet@lafilature.org

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English :

L’événement Let’s Move ! Mulhouse a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace