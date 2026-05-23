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Cocktail d’histoires Mulhouse

Cocktail d’histoires Mulhouse samedi 6 juin 2026.

Adresse : 19 Grand'rue

Ville : 68100 Mulhouse

Département : Haut-Rhin

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 0

Mulhouse

Cocktail d’histoires

19 Grand’rue Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-06-06 11:30:00

Date(s) :
2026-06-06

Les bibliothécaires lisent des histoires vitaminées aux plus petits qui permettront à tous d’être en pleine forme ! A partir de 3 ans. Tous les mercredis à 15h30 et le samedi 22 février de 10h30 à 11h30.
Les bibliothécaires lisent des histoires vitaminées aux plus petits qui permettront à tous d’être en pleine forme !
De 3 à 6 ans. 0  .

19 Grand’rue Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 67 17  contact-bibliotheques@mulhouse.fr

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English :

The librarians read vitamin-packed stories to the little ones that will keep everyone in top form! Ages 3 and up. Every Wednesday at 3.30pm and Saturday February 22 from 10.30am to 11.30am.

L’événement Cocktail d’histoires Mulhouse a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace

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