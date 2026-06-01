MobiliTour Mulhouse 5 juin, Mairie de Mulhouse, Mulhouse

MobiliTour Mulhouse 5 juin Vendredi 5 juin, 13h30 Mairie de Mulhouse Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T13:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T13:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Rejoignez nos aventuriers sur le MobiliTour, événement retraçant les étapes du Tour de France durant 1 mois et demi !

Rendez-vous vers 13h30-14h à la mairie de Mulhouse !

Le but n’est pas forcément que vous fassiez toute l’étape, même un petit bout de 10km est possible, tout le monde est la bienvenue !

L’étape comprends 1500 de dénivelé positif en 97km

Voici le lien pour suivre l’étape de nos aventuriers de Mulhouse à Remiremont : https://www.openrunner.com/route-details/23477728

En vous attendant nombreux pour partager un moment de convivialité avec eux cet après-midi là

Mairie de Mulhouse 2 rue pierre et marie curie, 68200 Mulhouse 68100 Rebberg Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0769076061 »}] [{« link »: « https://www.openrunner.com/route-details/23477728 »}]

Venez pédaler avec nos aventuriers dans le cadre du MobiliTour (ouvert à tous), rendez-vous à Mulhouse pour rouler, sans compétiton et dans la bonne humeur en direction de Remiremont !