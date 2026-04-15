Visite guidée du parc zoologique et botanique, Parc Zoologique et Botanique, Mulhouse

Visite guidée du parc zoologique et botanique Samedi 6 juin, 10h00 Parc Zoologique et Botanique Haut-Rhin

gratuit, limite de 20 personnes, prévoir eau et chapeau selon météo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Visite guidée à travers le parc botanique du zoo de Mulhouse : histoire du parc depuis son inauguration en 1868 et découverte des collections des plantes géantes, des iris, des arbres remarquables…

Parc Zoologique et Botanique 51 rue du Jardin Zoologique, 68100 Mulhouse, Haut-Rhin, Grand Est Mulhouse 68100 Rebberg Haut-Rhin Grand Est 0369776565 http://www.zoo-mulhouse.com [{« type »: « email », « value »: « zoo@m2a.fr »}] Ensemble paysager de style romantique, le parc, créé en 1867, offre au promeneur des tableaux pittoresques. Il renferme des arbres remarquables et des jardins thématiques d’iris, rhododendrons, pivoines, hémérocalles, hydrogénas, flore de la région Grand-Est. Le site abrite également un parc zoologique riche de 1200 animaux, qui intègre un programme d’élevage d’espèces en voie de disparition. Parking gratuit – Depuis l’A6 sortie Mulhouse centre, suivre centre-ville direction gare puis zoo – Bus : ligne 30 depuis gare – Animaux interdits – Langue parlée : allemand.

Visite guidée à travers le parc botanique du zoo de Mulhouse : histoire du parc depuis son inauguration en 1868 et découverte des collections des plantes géantes, des iris, des arbres remarquables…

©Stephan Gerbeaud