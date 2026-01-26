Festival le Printemps du Tango

Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-04

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-04

Autour de la culture argentine, du tango argentin et de la création contemporaine, ce festival implique autant la danse que la musique, la littérature et la gastronomie, par le biais de spectacles, concerts, bals, ateliers, conférences… Retrouvez le détail du programme sous leprintempsdutango-mulhouse.fr.

Autour de la culture argentine, du tango argentin et de la création contemporaine, ce festival implique autant la danse que la musique, la littérature et la gastronomie, par le biais de spectacles, concerts, bals, ateliers, conférences…

Programme

– 5 juin Soirée d’ouverture Milonga & concerts de poche de 20h à 1h

– 6 juin Concert tango jazz Olivier Manoury Quintet de 19h à 20h

– 7 juin Duo Volco & Gignoli + DJ Georges de 14h à 17h30 / Masterclass avec Isabel Costa et Nelson Pinto de 15h30 à 17h30 / After tango des Intrépides de 22h à 3h

– 8 juin Masterclass avec Isabel Costa et Nelson Pinto de 11h à 13h / Trio Peloni Polonara Fioramonti + DJ Paola de Basilea de 13h à 16h45 .

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 6 82 48 16 09 leprintempsdutango@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Focusing on Argentine culture, Argentine tango and contemporary creation, this festival includes dance, music, literature and gastronomy, with shows, concerts, balls, workshops, conferences… For full program details, visit leprintempsdutango-mulhouse.fr.

L’événement Festival le Printemps du Tango Mulhouse a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace