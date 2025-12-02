Groaaar ! Le festival de la BD au zoo Mulhouse

Groaaar ! Le festival de la BD au zoo

11 avenue de la 1ère Division Blindée Mulhouse Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

2026-06-13

Depuis 2018, le Festival Groaaar ! rassemble passionnés de nature et de bande dessinée pour une expérience unique mêlant art et sensibilisation à la biodiversité. Organisé en collaboration entre le Parc zoologique et botanique de Mulhouse et la Librairie Canal BD Tribulles, cet événement a pour mission d’éveiller les consciences sur les espèces animales en danger.

Pour sa 7ème édition en 2025, le festival mettra à l’honneur une nouvelle espèce menacée, à travers des expositions, des ateliers et des rencontres avec des auteurs, artistes et experts engagés dans la protection de la faune sauvage.

Ne manquez pas cette occasion de découvrir comment l’art peut servir la cause de la conservation tout en profitant d’un moment convivial et éducatif. .

11 avenue de la 1ère Division Blindée Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 65 65 zoo@mulhouse-alsace.fr

For its 7th edition in 2025, the festival will feature a new endangered species, through exhibitions, workshops and meetings with authors, artists and experts committed to wildlife protection. Don?t miss this opportunity to discover how art can serve the cause of conservation while enjoying a convivial and educational moment.

