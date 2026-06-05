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Spectacle de danse Les pas du temps Mulhouse

Spectacle de danse Les pas du temps Mulhouse jeudi 2 juillet 2026.

Adresse : 39 Rue de la Sinne

Ville : 68100 Mulhouse

Département : Haut-Rhin

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Mulhouse

Spectacle de danse Les pas du temps

39 Rue de la Sinne Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-02 20:00:00
fin : 2026-07-02 23:00:00

Date(s) :
2026-07-02

Le Centre Socioculturel Bel Air vous invite à un voyage à travers les époques avec “Les Pas du Temps”. Porté par des danseurs de tous âges, ce spectacle mêle émotion, énergie et créativité dans une succession de tableaux chorégraphiques retraçant l’évolution de la danse au fil du temps.   .

39 Rue de la Sinne Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 42 52 15  contact@centrebelair.fr

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English :

L’événement Spectacle de danse Les pas du temps Mulhouse a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace

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