Mulhouse

Jeu d’enquête les scientifiques de l’ombre

55 rue du Pâturage Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Partez sur les traces des pionniers méconnus de l’électricité grâce à un livret d’énigmes ludique et interactif. Au fil des défis, découvrez les parcours fascinants de scientifiques souvent oubliés qui ont pourtant joué un rôle essentiel dans les grandes découvertes ayant façonné notre quotidien. Une manière originale de mêler enquête, histoire et science tout en portant un nouveau regard sur les inventeurs de l’électricité.

Livret en autonomie , disponible à l’accueil. .

55 rue du Pâturage Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 32 48 50 reservations@electropolis.tm.fr

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English :

L’événement Jeu d’enquête les scientifiques de l’ombre Mulhouse a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace