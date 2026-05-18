Mulhouse

Cinéma au musée

4 place Guillaume Tell Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03 20:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Plongez dans une soirée où photographie et cinéma dialoguent autour des paysages grandioses et tourmentés de l’Islande.

À 18h, profitez d’une visite express de la Biennale de la photographie en compagnie de Nicolas Bézard, auteur et rédacteur culturel. En 30 minutes, laissez-vous guider à travers une sélection d’œuvres pour un regard sensible et éclairé sur l’exposition.

À 18h30, place à la projection de Godland de Hlynur Pálmason (Danemark, France, Islande, Suède · 2022 · 136 min).

À la fin du XIXe siècle, un jeune prêtre danois débarque en Islande avec une double mission construire une église et photographier les habitants. Mais à mesure qu’il s’aventure dans cette nature aussi fascinante qu’impitoyable, ses certitudes vacillent et la tentation s’immisce peu à peu.

La projection sera suivie d’un échange avec Nicolas Bézard.

Réservation obligatoire par mail ou téléphone. .

4 place Guillaume Tell Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 78 11 accueil.musees@mulhouse-alsace.fr

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English :

L’événement Cinéma au musée Mulhouse a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace