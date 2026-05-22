Mulhouse

La Nat’Synchro Mulhouse s’envole au pays imaginaire

51 boulevard Charles Stoessel Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-03 20:15:00

fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-04

Cette année, la Nat’Synchro Mulhouse vous invite à vous envoler vers un univers féérique inspiré de Peter Pan…

Entre chorégraphies aquatiques, lumières scintillantes et décors enchanteurs, plongez au cœur du Pays Imaginaire, là où chaque mouvement devient magie.

Envolez-vous avec Peter Pan, suivez la Fée Clochette et affrontez le Capitaine Crochet dans un spectacle mêlant grâce, puissance et émotion.

Deux soirées hors du temps vous attendent… prêts à rêver ? .

51 boulevard Charles Stoessel Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 66 88

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L’événement La Nat’Synchro Mulhouse s’envole au pays imaginaire Mulhouse a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace