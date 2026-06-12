Mulhouse

Exposition L’électricité s’affiche, 150 ans de créations

55 rue du Pâturage Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-25 10:00:00

fin : 2027-01-31 18:00:00

Date(s) :

2026-06-25

Comment rendre visible l’invisible ? C’est tout l’enjeu de l’exposition L’électricité s’affiche , présentée au Musée Electropolis. À travers une remarquable sélection d’affiches originales, rarement exposées en raison de leur fragilité, découvrez comment l’électricité a été mise en scène et racontée depuis la fin du XIXe siècle.

Illustrateurs et affichistes de renom, parmi lesquels Paul Colin, Bernard Villemot, Lefor Openo ou Jean Effel, ont contribué à façonner l’image d’une énergie synonyme de progrès, de confort et de modernité. Affiches, dessins, films, jeux, mascottes et objets publicitaires issus des collections du musée retracent cette fascinante aventure graphique.

Organisée autour de grandes thématiques telles que le foyer, la pédagogie, les usages domestiques, la place des femmes ou encore l’environnement, l’exposition révèle comment la publicité électrique accompagne les évolutions de la société et de notre rapport à l’énergie.

Cette présentation exceptionnelle s’inscrit également dans le cadre des 80 ans du groupe EDF, partenaire historique du musée, et met en lumière un patrimoine graphique aussi riche que méconnu. .

55 rue du Pâturage Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 32 48 50 reservations@electropolis.tm.fr

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L’événement Exposition L’électricité s’affiche, 150 ans de créations Mulhouse a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace