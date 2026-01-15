Convention Geek Unchained Mulhouse

Convention Geek Unchained

120 rue Lefèbvre Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Jeux vidéo, pop culture, mangas, Harry Potter ou Star Wars, figurines, jeux de plateau… Pendant 2 jours, le Parc Expo ouvre ses portes à cet univers où il réunit exposants et curieux. Vous l’aurez compris la convention Geek Unchained est LE rendez-vous des passionnés !

Pendant un week-end, profitez de concerts, de concours de cosplay, du freeplay, du retrogaming, et beaucoup d’autres animations !

120 rue Lefèbvre Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 46 80 00 convention@geekunchained.fr

English :

Video games, pop culture, manga, Harry Potter or Star Wars, figurines, board games… For 2 days, Parc Expo opens its doors to this universe, bringing together exhibitors and the curious. The Geek Unchained convention is THE meeting place for enthusiasts!

Over the weekend, enjoy concerts, cosplay contests, freeplay, retrogaming and much more!

