Le Musée National de l’Automobile Collection Schlumpf ouvre les portes de son autodrome pour accueillir le Concours d’Élégance Schlumpf, organisé selon les règles officielles de la FFVE. Un rendez-vous rare, où le style, l’histoire et la passion automobile dialoguent avec exigence et raffinement.

Propriétaires passionnés, collectionneurs avertis et professionnels de haut niveau y présentent des automobiles d’exception, rares, restaurées ou conservées avec un soin remarquable. Chaque véhicule est mis en scène et raconté son époque, son identité, l’esprit dans lequel il a été imaginé… Rien n’est laissé au hasard. Ici, l’élégance dépasse la carrosserie. Elle s’exprime dans la posture, dans la présentation, dans l’atmosphère même de l’événement.

Au cœur du musée, le concours crée un échange unique entre la collection permanente et les véhicules invités. Le site se transforme alors en véritable théâtre de l’automobile, où patrimoine et excellence se répondent dans un décor chargé d’histoire.

Le temps d’un week-end d’exception, vous êtes invité à contempler, à comprendre et à ressentir ce qui fait la noblesse de ces mécaniques d’exception. Une immersion raffinée, fidèle à l’esprit et à la renommée internationale de la Collection Schlumpf. .

