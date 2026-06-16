Mulhouse

Concert NRD

27 Rue Henri Matisse Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03 17:00:00

fin : 2026-07-03 21:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Set électro solaire aux influences des années 1970, où les cuivres de la funk se joignent aux boîtes à rythmes de la house. Un voyage allant de l’emblématique label Motown aux percussions de Detroit.

Concert à 19h30, animations jeunes et familles dans le Parc des Coteaux à partir de 16h30

Buvette et petite restauration 0 .

27 Rue Henri Matisse Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 12 66 accueil@afsco.org

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English :

L’événement Concert NRD Mulhouse a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace