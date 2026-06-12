Mulhouse

Fête nationale à Mulhouse

Allée William Wyler Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-13 23:30:00

Date(s) :

2026-07-13

Célébrez la fête nationale dans le cadre convivial du Nouveau Bassin lors d’une grande soirée festive au bord de l’eau. Petits et grands pourront profiter d’animations familiales, d’ambiances musicales et de nombreux moments de partage avant de lever les yeux vers le ciel pour admirer le traditionnel feu d’artifice.

Dès 18h, place aux animations avec un espace famille proposant kermesse, jeux en bois, défis sportifs et une boum disco pour les enfants. À 18h30, la cérémonie patriotique officielle se déroulera au Square de la Bourse. De 20h à 22h30, le DJ Mario Caputi prendra les commandes pour faire monter l’ambiance et faire danser le public. À 22h45, le spectacle pyrotechnique illuminera le Nouveau Bassin.

Un rendez-vous incontournable pour partager ensemble un moment festif et convivial à l’occasion de la fête nationale. .

Allée William Wyler Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est

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English :

L’événement Fête nationale à Mulhouse Mulhouse a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace