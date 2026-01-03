Festival international de trompette de Mulhouse Mulhouse

Festival international de trompette de Mulhouse

12 Place de la Réunion Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-15

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-15

Ce concert exceptionnel marque la rencontre entre traditions européennes et rythmes latino-américains, porté par deux artistes d’exception venus de Caracas. Il s’agit du concert d’ouverture du Festival International de trompette de Mulhouse.

Un festival au sommet de l’art musical !

Du 13 au 20 juillet, laissez-vous emporter par les concerts du festival dans deux lieux d’exception le majestueux Temple Saint-Étienne à Mulhouse, connu pour son acoustique remarquable, et l’Église de Masevaux, célèbre pour son orgue Kern.

Les solistes internationaux G. Jehl (Berliner Philharmoniker), E. Batallan (Chicago Symphony Orchestra), M. Geujon (Opéra national de Paris), Deqin Li (Orchestre national de Chine), H. Morgan (Basel Sinfonieorchester) et P. Flores (soliste international) sublimeront chaque soirée de leur talent. Une incursion jazz exceptionnelle avec F. Enger et son trio viendra enrichir ce programme unique.

Ne manquez pas les prestations des jeunes talents prometteurs M. Vezzozi et R. Paillet dans le répertoire classique. Accompagnés par l’Orchestre national de Mulhouse, partenaire privilégié de l’événement, ces artistes d’exception vous offriront des moments musicaux inoubliables.

Enfin, participez aux concerts de cuivres participatifs Summer Brass , une expérience conviviale et fédératrice où amateurs et professionnels se rencontrent.

Une semaine magique pour célébrer la musique et l’excellence artistique, au cœur de Mulhouse

Programme

Dimanche 13 juillet à 20h Pacho Flores & Orchestre National de Mulhouse

Lundi 14 juillet à 20h Récital Robin Paillet (trompette) & Mathilde NGuyen (piano)

Mardi 15 juillet à 20h Concert André Schoch & OSM Brass

Mercredi 16 juillet à 20h Marion Vezzosi & Orchestre National de Mulhouse

Jeudi 17 juillet ) à 20h Huw Morgan & Orchestre National de Mulhouse

Vendredi 18 juillet à 20h Concert Jazz Fabien Enger Trio

Samedi 19 juillet à 20h Soirée partenaire au Conservatoire de Mulhouse

Dimanche 20 juillet à 17h30 Concert de clôture Marc Geujon, Guillaume Jehl et Li Deqin dans le cadre du Festival international d’orgues de Masevaux .

12 Place de la Réunion Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 6 81 20 10 89 contact@afit-mulhouse.fr

This exceptional concert, featuring two exceptional artists from Caracas, marks the meeting of European traditions and Latin American rhythms. This is the opening concert of the Mulhouse International Trumpet Festival.

