Le patrimoine en s’amusant Mulhouse
mercredi 8 juillet 2026 · Mulhouse
Informations pratiques
Mulhouse
Le patrimoine en s’amusant
5 place Lambert Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08 13:00:00
fin : 2026-09-09 18:30:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30
Grâce à divers jeux ou puzzles créés par la Mission Ville d’Art et d’Histoire, vos enfants peuvent apprendre plein de choses sur le patrimoine de Mulhouse tout en s’amusant ! A partir de 5 ans.
Grâce à divers jeux ou puzzles créés par la Mission Ville d’Art et d’Histoire, vos enfants peuvent apprendre plein de choses sur le patrimoine de Mulhouse tout en s’amusant !
A partir de 5 ans. 0 .
5 place Lambert Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 67 89 maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Thanks to various games and puzzles created by the Mission Ville d’Art et d’Histoire, your children can learn all about Mulhouse’s heritage while having fun! For ages 5 and up.
L’événement Le patrimoine en s’amusant Mulhouse a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
À voir aussi à Mulhouse (Haut-Rhin)
- Les Journées de l’EAZA Mulhouse 11 juillet 2026
- Visite ralentie de l’exposition « Persistances », La Kunsthalle Mulhouse, Mulhouse 11 juillet 2026
- Fête nationale à Mulhouse Mulhouse 13 juillet 2026
- Festival international de trompette de Mulhouse Mulhouse 15 juillet 2026
- Départ du Tour de France depuis Mulhouse Mulhouse 18 juillet 2026