Les Jardins de l’Artichaut Mulhouse
samedi 25 juillet 2026 · Mulhouse
Informations pratiques
Mulhouse
Les Jardins de l’Artichaut
45 rue Kléber Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25 11:00:00
fin : 2026-08-29 21:00:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-08-29
Découvrez un marché de créateurs où l’artisanat local, la créativité et la convivialité sont à l’honneur. Installés dans le cadre verdoyant du parc Jaquet, à la guinguette Bascule, Les Jardins de l’Artichaut vous invitent à flâner tout au long de la journée à la rencontre d’artistes et d’artisans passionnés de la région.
Au fil des stands, laissez-vous séduire par une sélection de créations originales textiles, accessoires, illustrations, affiches, céramiques, bijoux et bien d’autres pièces réalisées à la main. Que vous soyez à la recherche d’un objet unique, d’un cadeau ou simplement d’une agréable sortie estivale, profitez de cette parenthèse créative dans une ambiance chaleureuse et détendue. 0 .
45 rue Kléber Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 9 82 60 77 40 asso.artichaut@gmail.com
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English :
L’événement Les Jardins de l’Artichaut Mulhouse a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
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