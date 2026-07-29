Informations pratiques

Mulhouse

RDV Festival météo concert

16 rue de la Fonderie Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-21 12:30:00

fin : 2026-08-21 13:30:00

Date(s) :

2026-08-21

À l’occasion du festival Météo, La Kunsthalle vous invite à découvrir deux propositions musicales singulières qui repoussent les frontières de l’improvisation et de l’expérimentation sonore.

L’artiste libanais Mazen Kerbaj présente Lungless, une œuvre créée pour un étonnant instrument composé de sept trompettes préparées, reliées à des ballons et mises en mouvement par un compresseur d’air. Cette installation sonore transforme les émotions suscitées par les crises contemporaines en une expérience musicale puissante et immersive, où le son devient un langage face à l’indicible.

La rencontre se poursuit avec un concert solo du contrebassiste américain Brandon Lopez. Figure incontournable de la scène improvisée new-yorkaise, il livre une performance d’une rare intensité, où chaque geste, chaque vibration et chaque silence révèlent toute la richesse expressive de son instrument. Une expérience captivante pour les amateurs de musique aventureuse comme pour les curieux en quête de nouvelles découvertes. 0 .

16 rue de la Fonderie Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 66 47 kunsthalle@mulhouse.fr

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L’événement RDV Festival météo concert Mulhouse a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace