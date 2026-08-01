Festival météo Bambin Bamboche avec Mohammad Reza Mortazavi Mulhouse
mercredi 19 août 2026 · Mulhouse
Informations pratiques
Mulhouse
Festival météo Bambin Bamboche avec Mohammad Reza Mortazavi
19 Grand Rue Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-19 11:30:00
fin : 2026-08-19 12:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Le virtuose iranien des percussions donne un concert jeune public exceptionnel, suivi d’un atelier de percussions pour petit•es et grand•es ! 0 .
19 Grand Rue Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 45 36 67 communication@festival-meteo.fr
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English :
L’événement Festival météo Bambin Bamboche avec Mohammad Reza Mortazavi Mulhouse a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
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