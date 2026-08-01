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AGENDA · Mulhouse

Festival météo Bambin Bamboche avec Mohammad Reza Mortazavi Mulhouse

mercredi 19 août 2026 · Mulhouse

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
11:30:00
Adresse
19 Grand Rue
Ville
68100 Mulhouse
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Mulhouse

Festival météo Bambin Bamboche avec Mohammad Reza Mortazavi

19 Grand Rue Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-19 11:30:00
fin : 2026-08-19 12:30:00

Date(s) :
2026-08-19

Le virtuose iranien des percussions donne un concert jeune public exceptionnel, suivi d’un atelier de percussions pour petit•es et grand•es ! 0  .

19 Grand Rue Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 45 36 67  communication@festival-meteo.fr

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English :

L’événement Festival météo Bambin Bamboche avec Mohammad Reza Mortazavi Mulhouse a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace

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