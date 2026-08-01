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AGENDA · Mulhouse

Festival Météo Système Trappist Mulhouse

mardi 18 août 2026 · Mulhouse

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Place de la Réunion
Ville
68100 Mulhouse
Département
Haut-Rhin
Tarif

Mulhouse

Festival Météo Système Trappist

Place de la Réunion Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-18 19:00:00
fin : 2026-08-18 20:00:00

Date(s) :
2026-08-18

La fanfare belge ouvre cette édition du festival Météo avec un concert impromptu sur la Place de la Réunion ! Un répertoire festif qui mêle musiques populaires, jazz et musiques éthiopiennes.   .

Place de la Réunion Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 45 36 67  communication@festival-meteo.fr

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English :

L’événement Festival Météo Système Trappist Mulhouse a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace

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