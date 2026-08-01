Festival Météo Système Trappist Mulhouse
mardi 18 août 2026 · Mulhouse
Informations pratiques
Mulhouse
Festival Météo Système Trappist
Place de la Réunion Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-18 19:00:00
fin : 2026-08-18 20:00:00
Date(s) :
2026-08-18
La fanfare belge ouvre cette édition du festival Météo avec un concert impromptu sur la Place de la Réunion ! Un répertoire festif qui mêle musiques populaires, jazz et musiques éthiopiennes. .
Place de la Réunion Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 45 36 67 communication@festival-meteo.fr
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English :
L’événement Festival Météo Système Trappist Mulhouse a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
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