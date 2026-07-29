Informations pratiques

Mulhouse

RDV Festival Météo concert et visite

16 rue de la Fonderie Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-20 12:30:00

fin : 2026-08-20 13:30:00

Date(s) :

2026-08-20

À l’occasion du festival Météo, La Kunsthalle vous invite à une soirée où musique expérimentale et art contemporain se répondent. Le trompettiste libanais Mazen Kerbaj, figure majeure de l’improvisation, propose un concert solo singulier au cours duquel il détourne les sonorités de sa trompette à l’aide d’objets du quotidien. Entre recherche sonore et créativité, il compose de surprenants paysages acoustiques, à la frontière de la musique électronique.

À l’issue du concert, prolongez l’expérience avec une visite commentée de l’exposition Persistances, accompagnée par un médiateur ou une médiatrice du centre d’art. Une belle occasion de découvrir autrement les œuvres et de faire dialoguer création musicale et arts visuels. 0 .

16 rue de la Fonderie Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 66 47 kunsthalle@mulhouse.fr

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English :

L’événement RDV Festival Météo concert et visite Mulhouse a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace