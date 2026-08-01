Festival Météo Boucherie Miaoux Mulhouse
mercredi 19 août 2026 · Mulhouse
Informations pratiques
Mulhouse
Festival Météo Boucherie Miaoux
11 rue des Brodeuses Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-19 20:00:00
fin : 2026-08-19 21:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Un spectacle-concert de punk sans guitare à la tombée de la nuit, dans le cadre majestueux du site DMC !
Noémi Devaux et Julius Michaud frappent n’importe quoi, pourvu que ça sonne, détraquent la farandole des toms, construisent leurs propres instruments-agrès sur lesquels ils suspendent et jouent. Et obligent les corps celui du batteur et celui de l’artiste aérienne à se débattre, là, au milieu de tout ça.
Un concert-spectacle tout public, gratuit, qui donne le ton de quatre grande soirées Météo à Motoco ! 0 .
11 rue des Brodeuses Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 45 36 67 communication@festival-meteo.fr
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English :
L’événement Festival Météo Boucherie Miaoux Mulhouse a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
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