Informations pratiques

Mulhouse

Festival Météo Boucherie Miaoux

11 rue des Brodeuses Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-19 20:00:00

fin : 2026-08-19 21:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Un spectacle-concert de punk sans guitare à la tombée de la nuit, dans le cadre majestueux du site DMC !

Noémi Devaux et Julius Michaud frappent n’importe quoi, pourvu que ça sonne, détraquent la farandole des toms, construisent leurs propres instruments-agrès sur lesquels ils suspendent et jouent. Et obligent les corps celui du batteur et celui de l’artiste aérienne à se débattre, là, au milieu de tout ça.

Un concert-spectacle tout public, gratuit, qui donne le ton de quatre grande soirées Météo à Motoco ! 0 .

11 rue des Brodeuses Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 45 36 67 communication@festival-meteo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival Météo Boucherie Miaoux Mulhouse a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace