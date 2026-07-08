Informations pratiques

Mulhouse

Visite guidée histoire d’eau et de jardins

Place de la Concorde Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-08-19 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19 2026-09-02 2026-09-16

Mulhouse a toujours entretenu des liens très forts avec la nature. Au fil de l’eau visible ou désormais recouverte parcourez les époques et découvrez-en ses divers usages. Vous pénétrerez également dans de magnifiques parcs et jardins, pour la plupart créés au 19e siècle par les industriels mulhousiens, et vous serez conquis par les nombreux sujets exotiques.

Mulhouse a toujours entretenu des liens très forts avec la nature. Au fil de l’eau visible ou désormais recouverte parcourez les époques et découvrez-en ses divers usages. Vous pénétrerez également dans de magnifiques parcs et jardins, pour la plupart créés au 19ème siècle oar les industriels mulhousiens, et vous serez conquis par les nombreux sujets exotiques. .

Place de la Concorde Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 76 61 maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr

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English :

Mulhouse has always had strong links with nature. Follow the water visible or now covered through the ages and discover its various uses. You’ll also enter some magnificent parks and gardens, most of them created in the 19th century by Mulhouse’s industrialists, and you’ll be won over by the many exotic subjects.

L’événement Visite guidée histoire d’eau et de jardins Mulhouse a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace