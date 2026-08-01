Concert Soirée d’ouverture du Festival Météo Mulhouse
mardi 18 août 2026 · Mulhouse
Informations pratiques
Mulhouse
Concert Soirée d’ouverture du Festival Météo
12 place de la Réunion Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-18 20:30:00
fin : 2026-08-18 21:30:00
Date(s) :
2026-08-18
Une soirée d’ouverture du Festival Météo 2026 qui s’annonce exceptionnelle avec deux musiciens iraniens virtuoses !
C’est au temple Saint-Étienne de Mulhouse que résonnera pour la toute première fois en France la musique hypnotique du joueur de tanbur Mohammad Mostafa Heydarian, découvert lors de la dernière édition du festival LeGuessWho, à Utrecht, l’automne dernier. Le tanbur est un luth perse, dont le musicien iranien joue comme s’il s’agissait d’une extension de l’âme.
En seconde partie de soirée, l’immense percussionniste Mohammad Reza Mortazavi fera résonner ses tambours traditionnels persans, en particulier le daf et le tombak, dont il redéfini l’usage à chaque concert, inventant de nouvelles formes et un vocabulaire qui dépasse les limites de la tradition.
Mohammad Mostafa Heydarian, tanbur / Valentin Portron, daf
suivi de Mohammad Reza Mortazavi, daf & tombak .
12 place de la Réunion Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 6 23 25 66 31 joachim.trogolo@uepal.fr
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English :
L’événement Concert Soirée d’ouverture du Festival Météo Mulhouse a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
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