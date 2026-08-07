Informations pratiques

Mulhouse

National de pétanque

16 boulevard Stoessel Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-20

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-20

Le comité départemental du Haut-Rhin de la Fédération française de pétanque organise un grand tournoi dédié à plusieurs catégories jeudi 21 août tournoi vétérans vendredi 22 août tournoi sénior individuel samedi 23 et dimanche 24 août national masculin et féminin dimanche 24 août national jeunes et doublette mulhousien. Inscription par téléphone obligatoire.

Le comité départemental du Haut-Rhin de la Fédération française de pétanque organise un grand tournoi dédié à plusieurs catégories

– jeudi 20 août tournoi vétérans

– vendredi 21 août tournoi sénior individuel

– samedi 22 et dimanche 23 août national masculin et féminin

– dimanche 23 août national jeunes et doublette mulhousien

Inscription par téléphone obligatoire .

16 boulevard Stoessel Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 78 34

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English :

The Haut-Rhin departmental committee of the French Petanque Federation is organizing a major tournament dedicated to several categories: thursday August 21: veterans’ tournament Friday August 22: senior individual tournament Saturday August 23 and Sunday August 24: men’s and women’s national Sunday August 24: youth national and mulhousien doublette. Telephone registration required.

L’événement National de pétanque Mulhouse a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace