Lovemusic & Wack Mulhouse
vendredi 21 août 2026 · Mulhouse
Informations pratiques
Mulhouse
Lovemusic & Wack
20 allée Nathan Katz Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-21 17:30:00
fin : 2026-08-21 19:30:00
Date(s) :
2026-08-21
Wack s’associe au collectif strasbourgeois Lovemusic pour une création unique mêlant musique, voix, vidéo et improvisation.
Mené par Jennifer Walshe et Neil Luck, Wack transforme la scène en un espace vivant où sons, textes, images et gestes se croisent en temps réel. Avec lovemusic, la performance devient un terrain de jeu collectif, libre et imprévisible.
Pendant une heure, le public assiste à un collage sonore et visuel en constante évolution, entre composition et improvisation, où chaque instant peut surprendre.
Une expérience immersive, intense et hors des formats habituels. .
20 allée Nathan Katz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 36 28 28 info@lafilature.org
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English :
L’événement Lovemusic & Wack Mulhouse a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
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