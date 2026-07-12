Informations pratiques

Mulhouse

Lovemusic & Wack

20 allée Nathan Katz Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-21 17:30:00

fin : 2026-08-21 19:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Wack s’associe au collectif strasbourgeois Lovemusic pour une création unique mêlant musique, voix, vidéo et improvisation.

Mené par Jennifer Walshe et Neil Luck, Wack transforme la scène en un espace vivant où sons, textes, images et gestes se croisent en temps réel. Avec lovemusic, la performance devient un terrain de jeu collectif, libre et imprévisible.

Pendant une heure, le public assiste à un collage sonore et visuel en constante évolution, entre composition et improvisation, où chaque instant peut surprendre.

Une expérience immersive, intense et hors des formats habituels. .

20 allée Nathan Katz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 36 28 28 info@lafilature.org

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English :

L’événement Lovemusic & Wack Mulhouse a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace