Concert Matjar Adib Mulhouse
vendredi 28 août 2026 · Mulhouse
Informations pratiques
Mulhouse
Concert Matjar Adib
27 Rue Henri Matisse Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-28 17:00:00
fin : 2026-08-28 21:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Pongez à travers les trésors musicaux de l’Egypte, de la Syrie, de la Turquie ou encore du Liban, entre mélodies vibrantes et improvisations, entre musique savante et chanson populaire, Matjar Adib célèbre la beauté et l’énergie de la musique arabe.
Concert à 19h30, animations jeunes et familles dans le Parc des Coteaux à partir de 16h30
Buvette et petite restauration 0 .
27 Rue Henri Matisse Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 12 66 accueil@afsco.org
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English :
L’événement Concert Matjar Adib Mulhouse a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
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