Informations pratiques

Mulhouse

Concert Matjar Adib

27 Rue Henri Matisse Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-28 17:00:00

fin : 2026-08-28 21:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Pongez à travers les trésors musicaux de l’Egypte, de la Syrie, de la Turquie ou encore du Liban, entre mélodies vibrantes et improvisations, entre musique savante et chanson populaire, Matjar Adib célèbre la beauté et l’énergie de la musique arabe.

Concert à 19h30, animations jeunes et familles dans le Parc des Coteaux à partir de 16h30

Buvette et petite restauration 0 .

27 Rue Henri Matisse Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 12 66 accueil@afsco.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Matjar Adib Mulhouse a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace