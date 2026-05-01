Pint of Science Mulhouse Mulhouse

Mulhouse

Pint of Science Mulhouse

1 rue des grains Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-18 18:00:00

fin : 2026-05-20 22:00:00

Date(s) :

2026-05-18

Pint of science revient à Mulhouse !

Quand on pense science et recherche, l’image qui nous vient généralement, c’est celle d’un vieux chercheur grisonnant, les cheveux en bataille, en blouse blanche et qui fait exploser des mixtures étranges dans des tubes à essais…

Et si la science se fait effectivement souvent loin de la société, avec Pint of Science elle se dévoile à vous à Mulhouse.

Nouvelles technologies, histoire, chimie et environnement… il y en aura pour tous les goûts … et toutes les soifs de savoir seront étanchées !

Une recette simple

– 3 soirs en mai

– 1 à 3 scientifiques par soirée

– 3 thèmes plus intéressants les uns que les autres …

– Une ambiance décontractée, une boisson à la main !

Cette année, nous avons l’honneur d’accueillir pour le retour de Pint of Science à Mulhouse

– Wafae Sebatta et Rodolfo Orjuela de l’Institut de Recherche en Informatique, Mathématiques, Automatiques et Signal (IRIMAS), le lundi 18 mai 2026 pour vous parler de robotique et d’automatique, omniprésents dans la vie de tous les jours…

– Julien Cottineau, Julie Routurier et Alice Wittmann du laboratoire de Gestion des Risques et Environnement (GRE) le mardi 19 mai 2026 sur un sujet brûlant réduire les émissions polluantes issues de la combustion.

– Dimitri Chavaroche du Centre de Recherche sur les Économies, les Sociétés, les Arts et les Techniques (CRESAT) le mercredi 20 mai 2026 pour notre dernière soirée qui démystifiera les combats de corps-à-corps dans les tranchées de la Grande Guerre.

Entrée sur réservation d’un billet uniquement.

Cet événement est co-porté par le pôle Science & Société de l’Université de Haute-Alsace et la Nef des Sciences dans le cadre de l’événement international Pint of Science. .

1 rue des grains Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est baptiste.kiemes@uha.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Pint of Science Mulhouse Mulhouse a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace