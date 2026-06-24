Multi-accueil les Bootchoos L’éveil des mômes Champdeniers
Multi-accueil les Bootchoos L’éveil des mômes Champdeniers samedi 4 juillet 2026.
Champdeniers
Multi-accueil les Bootchoos L’éveil des mômes
1 rue de la Chapelle Champdeniers Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 11:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Organisé par le CSC, séance découverte pour les parents et enfants de moins de 4 ans. .
1 rue de la Chapelle Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 82 16 23 famille.luv@csc79.org
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English : Multi-accueil les Bootchoos L’éveil des mômes
L’événement Multi-accueil les Bootchoos L’éveil des mômes Champdeniers a été mis à jour le 2026-06-24 par CC Val de Gâtine
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