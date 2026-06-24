Multi-accueil les Bootchoos L’éveil des mômes Champdeniers samedi 4 juillet 2026.

Champdeniers

Multi-accueil les Bootchoos L’éveil des mômes

1 rue de la Chapelle Champdeniers Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 11:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Organisé par le CSC, séance découverte pour les parents et enfants de moins de 4 ans. .

1 rue de la Chapelle Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 82 16 23 famille.luv@csc79.org

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English : Multi-accueil les Bootchoos L’éveil des mômes

L’événement Multi-accueil les Bootchoos L’éveil des mômes Champdeniers a été mis à jour le 2026-06-24 par CC Val de Gâtine