Multilinguisme et justice internationale, Université de Leiden, campus de La Haye, Pays-Bas, La Haye

Multilinguisme et justice internationale Mardi 17 mars, 17h15 Université de Leiden, campus de La Haye, Pays-Bas

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-17T17:15:00+01:00 – 2026-03-17T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-17T17:15:00+01:00 – 2026-03-17T19:00:00+01:00

A l’occasion du mois de la francophonie, en mars, l’ambassade de France aux Pays-Bas et l’ambassade du Mexique aux Pays-Bas organisent une table ronde intitulée « Multilinguisme et justice internationale » à La Haye.

Cet évènement vise à mettre en lumière les enjeux du multilinguisme dans le fonctionnement et l’accès à la justice internationale. A travers des exemples tirés du parcours professionnel et de l’expérience des intervenants, la discussion illustrera l’importance et l’intérêt de la maitrise de plusieurs langues dans le domaine du droit international.

Université de Leiden, campus de La Haye, Pays-Bas Turfmarkt 99 2511 DP Den Haag La Haye 2511 DK Centrum Hollande-Méridionale [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/1-f75Hl7lAnsFUntiCYxOlBtAU95SJzMTeH4Lo5MWSSI/edit »}]

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie

Ambassade de France aux Pays-Bas