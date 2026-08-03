Multirando du GSA 2026 Salle des fêtes La Croix-Blanche
dimanche 13 septembre 2026 · Salle des fêtes · La Croix-Blanche
Informations pratiques
La Croix-Blanche
Multirando du GSA 2026
Salle des fêtes 76 rue de l’enfance La Croix-Blanche Lot-et-Garonne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Multi-rando du G.S.A. avec marche nordique, randonnée et VTT.
Deux circuits pour les vététistes (30 et 44 km).
Deux circuits pour les marcheurs nordiques ou randonneurs (9 et 15 km).
Le Groupe Sportif Agenias (G.S.A.) organise une journée multi-rando, avec de la marche nordique, de la randonnée pédestre et des circuits de VTT.
Vous serons proposé deux circuits pour les vététistes (30 et 44 km) ainsi que deux circuits pour les marcheurs nordiques ou randonneurs (9 et 15 km).
Les chiens ne sont pas admis, excepté pour les accompagnateurs de mal voyants.
Départ libre entre 8h30 et 9h.
Café avant le départ, ravitaillement sur les circuits et pot de l’amitié à l’arrivée ! (N’oublier pas votre verre Eco Cup). .
Salle des fêtes 76 rue de l’enfance La Croix-Blanche 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 91 51 04 gsagen@gmail.com
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English : Multirando du GSA 2026
G.S.A. Multi-Activity Hike featuring Nordic walking, hiking, and mountain biking.
Two routes for mountain bikers (30 and 44 km).
Two routes for Nordic walkers or hikers (9 and 15 km).
L’événement Multirando du GSA 2026 La Croix-Blanche a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Vallée du Lot et Garonne