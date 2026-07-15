Randonnée nature à la Brasserie des Cèdres Brasserie des Cèdres La Croix-Blanche

Informations pratiques

La Croix-Blanche

Randonnée nature à la Brasserie des Cèdres

Brasserie des Cèdres 891 Route des Cèdres La Croix-Blanche Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02 10:00:00

fin : 2026-09-02 12:00:00

Date(s) :

2026-09-02

Cet été, trouvez un peu de fraîcheur avec les animations nature du CPIE 47 !

Partez pour une randonnée nature à l’ombre des bois, à la découverte de grottes et de paysages préservés du Grand-Villeneuvois.

Pour celles et ceux qui le souhaitent, la balade se poursuivra par une visite de la Brasserie des Cèdres avec dégustation de bières artisanales (2,50€ pour la dégustation).

Pensez à prendre des chaussures de marche, une gourde et un chapeau.

Cette animation est proposée par le CPIE 47 en partenariat avec la Brasserie des cèdres dans le cadre du programme des animations de l’été de l’ABC du Grand-Villeneuvois.

Inscription obligatoire. .

Brasserie des Cèdres 891 Route des Cèdres La Croix-Blanche 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 73 34 contact@cpie47.fr

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English : Randonnée nature à la Brasserie des Cèdres

L’événement Randonnée nature à la Brasserie des Cèdres La Croix-Blanche a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Vallée du Lot et Garonne