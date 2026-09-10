Mur de l’Atlantique – Visite guidée des fortifications allemandes de la batterie de l’Eden au Pyla (La Teste de Buch), Site de l’Eden, La Teste-de-Buch

Informations pratiques

Mur de l’Atlantique – Visite guidée des fortifications allemandes de la batterie de l’Eden au Pyla (La Teste de Buch) 19 et 20 septembre Site de l’Eden Gironde

5 visites guidées gratuites par jour à 10h, 10h30, 11h, 14h30 et 15h – Durée 1h30 – 15 places par visite – Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme de la teste de Buch – Enfants à partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Partez à la découverte d’un patrimoine historique unique sur le bassin d’Arcachon lors d’une visite mémorielle d’un ensemble de blockhaus nichés à l’ombre des pins. Ce parcours vous invite à mieux comprendre l’histoire de ces vestiges de la Seconde Guerre mondiale et leur place dans la mémoire du territoire.

Site de l’Eden Avenue de l’Eden, 33260 La Teste de Buch La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 54 63 14 https://www.latestedebuch.fr/journeeseuropeennes-du-patrimoine/ [{« type »: « link », « value »: « https://tourisme-latestedebuch.com/ »}] Au début de l’été 1944, on peut dénombrer plus de trente points d’appui formant un complexe militaire cohérent, destiné à protéger l’entrée du Bassin, son port ainsi que les routes d’accès à la capitale girondine. Ce groupe de points d’appui est constitué d’une première ligne de défense côtière défendue notamment par trois batteries situées à la pointe du Cap Ferret, à hauteur de la maison forestière des Gaillouneys et sur la colline de l’Eden.

Découvrir un patrimoine historique unique sur le Bassin d’Arcachon. Une visite mémorielle d’un complexe de blockhaus nichés à l’ombre des pins.

© Christophe Naslain – GRAMASA