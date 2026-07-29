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Projection Film Bibliothèque Municipale La Teste-de-Buch

mercredi 26 août 2026 · Bibliothèque Municipale · La Teste-de-Buch

Projection Film Bibliothèque Municipale La Teste-de-Buch

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Bibliothèque Municipale
Adresse
2 Allée Clémenceau
Ville
33260 La Teste-de-Buch
Département
Gironde
Tarif

La Teste-de-Buch

Projection Film

Bibliothèque Municipale 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:00:00
fin : 2026-08-26 11:30:00

Date(s) :
2026-08-26

Alors qu’un groupe d’hommes et de
femmes tentent de secourir une baleine à
bosse échouée sur un rivage, le film nous
fait découvrir l’histoire extraordinaire des
cétacés, essentiels à l’écosystème de notre
planète.
Un très beau documentaire familial qui
nous fait entendre le chant des baleines
autrement grâce à la musique et rappelle
l’importance de protéger ces animaux.
Avec la voix de Jean Dujardin
Thèmes écologie, animaux, mer & océan
Durée 1h22
Dès 6 ans   .

Bibliothèque Municipale 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 41 22  bibliotheque@latestedebuch.fr

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English : Projection Film

L’événement Projection Film La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-07-24 par OT La Teste-de-Buch

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