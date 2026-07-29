Projection Film Bibliothèque Municipale La Teste-de-Buch

Informations pratiques

La Teste-de-Buch

Projection Film

Bibliothèque Municipale 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 10:00:00

fin : 2026-08-26 11:30:00

Date(s) :

2026-08-26

Alors qu’un groupe d’hommes et de

femmes tentent de secourir une baleine à

bosse échouée sur un rivage, le film nous

fait découvrir l’histoire extraordinaire des

cétacés, essentiels à l’écosystème de notre

planète.

Un très beau documentaire familial qui

nous fait entendre le chant des baleines

autrement grâce à la musique et rappelle

l’importance de protéger ces animaux.

Avec la voix de Jean Dujardin

Thèmes écologie, animaux, mer & océan

Durée 1h22

Dès 6 ans .

Bibliothèque Municipale 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 41 22 bibliotheque@latestedebuch.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Projection Film

L’événement Projection Film La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-07-24 par OT La Teste-de-Buch