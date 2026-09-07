Murder party à Duran, Village de Duran, Duran

Informations pratiques

Murder party à Duran Samedi 19 septembre, 09h30, 15h00 Village de Duran Gers

Dès 16 ans.

Nombre de places limité.

Réservation obligatoire au 05 62 05 22 89 ou via info@auch-tourisme.com

Venez à la mode des années 1950, si vous le souhaitez !

En cas de pluie, un repli est prévu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Rendez-vous précis communiqué lors de la réservation.

En partenariat avec A ti te toca et l’ASPAD (Association pour la sauvegarde du patrimoine à Duran).

1953, à Duran. Alors que la cérémonie de commémoration du 11 novembre se prépare, des mouvements suspects sont observés au cours de la nuit. Au lever du jour, le verdict est sans appel : Jean Lièvre, ancien résistant, est retrouvé mort. Que s’est-il passé ?

Plongez dans une aventure immersive sur fond d’histoire et menez l’enquête en incarnant un personnage aux côtés des autres participants. Entre jeu d’enquête et jeu de rôle accessible aux débutants, cette expérience vous invite à découvrir autrement le patrimoine et les ruelles du village de Duran.

Village de Duran 2 place des tilleuls, 32000 Duran Duran 32810 Gers Occitanie [{« type »: « email », « value »: « info@auch-tourisme.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 62 05 22 89 »}]

RV précis communiqué lors de la réservation

©Grand Auch Cœur de Gascogne