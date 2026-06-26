Murder Party à Quai Cyrano Quai Cyrano Bergerac

Bergerac

Murder Party à Quai Cyrano

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-11 19:15:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-11 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-28 2026-08-29

Un crime a été commis au cœur du Théâtre de Quai Cyrano… et l’enquête ne fait que commencer. La police a besoin de renfort à vous de rassembler les indices, interroger les suspects et reconstituer les faits pour découvrir qui est le coupable… et surtout pourquoi ce meurtre a été commis.

Plongez dans une expérience immersive et ludique à vivre en famille ou entre amis. Pendant 1 heure, parents et enfants évoluent ensemble dans le jeu et suivent un parcours adapté à leur âge pour résoudre cette mystérieuse affaire.

Nouveauté 2026

• 2 parcours sont proposés parcours rouge à partir de 13 ans | parcours bleu 6 -13 ans

• 6 créneaux 18h-18h15-18h30-18h45-19h-19h15

• 2 à 6 personnes par créneau

Sur réservation uniquement. .

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11

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English : Murder Party à Quai Cyrano

L’événement Murder Party à Quai Cyrano Bergerac a été mis à jour le 2026-06-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides