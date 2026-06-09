Murder party L’Affaire Abbé Claude Abbaye de Beauport Paimpol
Murder party L’Affaire Abbé Claude Abbaye de Beauport Paimpol mardi 11 août 2026.
Paimpol
Murder party L’Affaire Abbé Claude
Abbaye de Beauport 32 Chemin de l’Abbaye Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Une Murder Party à l’abbaye cet été, ça va saigner ! Saurez-vous résoudre l’affaire “Abbé Claude” ? À la lumière de votre lampe de poche, enquêtez en équipes pour découvrir la vérité sur cette sombre affaire et démasquer le meurtrier ! Tous les mardis du 21 juillet au 25 août. Sur réservation. À partir de 12 ans. .
Abbaye de Beauport 32 Chemin de l’Abbaye Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 18 58
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English :
L’événement Murder party L’Affaire Abbé Claude Paimpol a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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