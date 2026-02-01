Murder Party L’Affaire Justin Core

Contremoret Fussy Cher

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 21:00:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-18

Le Château de Contremoret propose une expérience unique, entre enquête, suspense et émotions fortes… à vivre absolument en famille ou entre amis !

Les équipes sont composées de 5 personnes maximum. Si vous êtes 1, 2 ou 3 participants, vous serez intégrés à une autre équipe afin de vivre pleinement !

Le célèbre Justin Core est mort dans des circonstances pour le moins suspectes.Vous avez été chargé de l’enquête afin de déterminer qui est le coupable de ce crime.

Pour cela, vous aurez à votre disposition un dossier complet d’enquête. Vous pourrez également vous rendre sur la scène de crime ainsi que perquisitionner le logement d’un des suspects.

Saurez-vous venir à bout de cette enquête ? Saurez-vous démêler cette affaire ? Aurez-vous la meilleure équipe ? Prêts à relever le défi ? Une expérience unique, entre enquête, suspense et émotions fortes… à vivre absolument en famille ou entre amis ! Réservez vite vos places ! .

Contremoret Fussy 18110 Cher Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Château de Contremoret offers a unique experience of investigation, suspense and thrills? a must for families and friends alike!

Teams are made up of a maximum of 5 people. If you’re 1, 2 or 3 participants, you’ll be integrated into another team to get the most out of the experience!

L’événement Murder Party L’Affaire Justin Core Fussy a été mis à jour le 2026-02-13 par OT BOURGES