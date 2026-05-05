Murder party : L’étrange affaire du département Archéologie, Musée de Cambrai, Cambrai

Murder party : L’étrange affaire du département Archéologie Samedi 23 mai, 20h00, 21h30 Musée de Cambrai Nord

Limité à 10 équipes de 2 à 4 personnes par sessions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Horreur au musée ! À l’aube, le corps du conservateur a été retrouvé parmi les vestiges du département archéologie. Aucune effraction, aucun témoin… seulement des fragments d’indices laissés derrière lui. Plongez au cœur d’une enquête où le passé pourrait bien révéler la vérité.

Musée de Cambrai 15 Rue de l’Epée, 59400 Cambrai, France Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France +33327822790 https://www.villedecambrai.com/culture/le-musee-des-beaux-arts [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 82 27 90 »}] Dans le département Archéologie sont évoquées la Préhistoire, l’Antiquité classique (Étrurie, Grèce) et l’époque gallo-romaine dans le Nord de la France. L’époque mérovingienne est représentée essentiellement par des objets provenant de sites des environs de Cambrai. Ce département se termine par une section d’ostéo-archéologie. Le département consacré au Patrimoine de Cambrai permet de découvrir les vestiges d’un patrimoine remarquable, témoin du rayonnement culturel de la cité du XIIe au XVIIIe siècles. Un grand tableau de Van der Meulen évoque un moment capital pour la ville : la prise de Cambrai par Louis XIV, en 1677. Un spectaculaire char de procession de Maubeuge, pièce unique dans les collections françaises. Dans la section beaux-arts, la thématique élargie du corps, celui du modèle, de l’artiste comme celui du spectateur, accompagne la découverte des œuvres et des espaces, du XVIIe siècle au XXe siècles.

Horreur au musée ! À l’aube, le corps du conservateur a été retrouvé parmi les vestiges du département archéologie. Aucune effraction, aucun témoin… seulement des fragments d’indices laissés derrière…

© Musée de Cambrai