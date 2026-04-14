Atelier créatif – Les mains qui voient, Le Labo-Cambrai, 2 rue Louis Renard 59400 CAMBRAI, Cambrai

Atelier créatif – Les mains qui voient Samedi 6 juin, 15h30 Le Labo-Cambrai, 2 rue Louis Renard 59400 CAMBRAI Nord

Limité à 20 personnes. Inscription obligatoire. Parents-enfants, de 5 à 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Quand le regard s’efface, les mains prennent le relais pour créer à deux, autrement. Une invitation à explorer la peinture autrement, expérimenter la création artistique sans regarder lors d’un temps partagé entre parents et enfants. Le geste devient un repère pour guider la main de l’autre et donner naissance à plusieurs œuvres uniques.

Le Labo-Cambrai, 2 rue Louis Renard 59400 CAMBRAI 2 RUE LOUIS RENARD 59400 CAMBRAI Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France 03 74 51 00 00 http://www.lelabocambrai.fr

Quand le regard s’efface, les mains prennent le relais pour créer à deux, autrement. Une invitation à explorer la peinture autrement, expérimenter la création artistique sans regarder lors d’un temps…

© Le Labo-Cambrai